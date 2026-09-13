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Moonlighter 2: The Endless Vault: Обзор сиквела, от которого мы ждали большего

Moonlighter 2: The Endless Vault: Обзор сиквела, от которого мы ждали большего

В 2022 году издатель Moonlighter сообщил о 2 миллионах проданных копий игры. Смесь роглайка и симулятора торговца пришлась по душе аудитории — как минимум благодаря необычному сочетанию жанров, которые отлично друг друга дополняли.

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