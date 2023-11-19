Человеческий череп нашли в лесу под Петербургом

В Волосовском районе Ленинградской области был найден человеческий череп, сообщил источник РЕН ТВ. Страшную находку сделали поисковики "Лизы Алерт" 18 ноября в лесном массиве в полукилометре от деревни Каложицы.
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