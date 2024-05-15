Cruise выплатит пострадавшей в ДТП с наездом на пешехода не менее $8 млн Второго ...

Cruise выплатит пострадавшей в ДТП с наездом на пешехода не менее $8 млнВторого октября прошлого года вполне может стать трагической датой в истории развития бизнеса Cruise Automation — дочерней компании General Motors, которая разрабатывает автоматические такси.
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