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В результате атаки беспилотника на псковский аэропорт загорелись самолеты Ил-76

В результате атаки беспилотника на псковский аэропорт загорелись самолеты Ил-76

Беспилотники поздно вечером во вторник, 29 августа, атаковали аэропорт Пскова. Согласно информации регионального главка МЧС, в результате случившегося загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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Комментарии
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СК
Сергей К
У укринцев возможно инстинкт самосохранения утерян. Половина страны разбежалось. Перспектив нет. Несомненны проблемы. Поэтому могут сознательно лезть на амбразуру - нанести напоследок максимальный возможный ущерб.
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1 час.
Валерий Шаронов
всё бы ничего если бы не гибли наши люди и наша техника стоимостью &quot;как чугунный мост&quot;.
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1 час.
СК
Сергей К
да там тоже - люди... возмрожно, отчаявшиеся...
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1 час.

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