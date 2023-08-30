Беспилотники поздно вечером во вторник, 29 августа, атаковали аэропорт Пскова. Согласно информации регионального главка МЧС, в результате случившегося загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
В результате атаки беспилотника на псковский аэропорт загорелись самолеты Ил-76
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей К
У укринцев возможно инстинкт самосохранения утерян. Половина страны разбежалось. Перспектив нет. Несомненны проблемы. Поэтому могут сознательно лезть на амбразуру - нанести напоследок максимальный возможный ущерб.
Ответить
1 час.
Валерий Шаронов
всё бы ничего если бы не гибли наши люди и наша техника стоимостью "как чугунный мост".
Ответить
1 час.
СК
Сергей К
да там тоже - люди... возмрожно, отчаявшиеся...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии