В результате атаки беспилотника на псковский аэропорт загорелись самолеты Ил-76

У укринцев возможно инстинкт самосохранения утерян. Половина страны разбежалось. Перспектив нет. Несомненны проблемы. Поэтому могут сознательно лезть на амбразуру - нанести напоследок максимальный возможный ущерб.

Валерий Шаронов

всё бы ничего если бы не гибли наши люди и наша техника стоимостью "как чугунный мост".