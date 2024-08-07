Айтишники снова паникуют. На этот раз могу отключить Google, Figma и другие подобные сервисы

В преддверии вступления в силу санкций США нарастает беспокойство по поводу отключения зарубежных сервисовНа подходе крупное изменение в IT-сфере России: с 12 сентября 2024 года страну ожидает потенциальное отключение множества зарубежных сервисов, включая такие популярные инструменты, как Google и Figma.