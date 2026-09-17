НАТО дан жесткий ответ за истребители у РФ: главная новость СВО 17 сентября

Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR заметили у границ Калининградской области. На фоне этого в МИД России сообщили, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области.
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