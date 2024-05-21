В деятельности ДИЗО Севастополя нашли серьёзные нарушения

В апреле на личный прием прокурора города Севастополя Андрея Шевцова обратилась директор базы отдыха, находящейся в селе Орловка, по вопросу обжалования действий должностных лиц департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя при заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка.
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