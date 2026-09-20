В Новосибирской области завершилось голосование на выборах в Госдуму

В 20:00 избирательные участки в регионе завершили свою работу. По данным Облизбиркома явка на 18:00 составила 39,66%.
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