Наступление Украины в Курской области встретило отпор и провалилось — NYT

Наступление Украины в Курской области, призванное отвлечь российские силы от основного театра военных действий, встретило отпор России и потерпело провал, заявил аналитик из финской организации Black Bird Group Паси Пароинен, 10 августа сообщает издание New York Times.
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