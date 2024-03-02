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Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

РИА: врачи заявили, что сочетание болезней Байдена формирует негативный прогноз Сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у президента США Джо Байдена, с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз и требует постоянного комплексного лечения.

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