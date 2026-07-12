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Трижды отец без штампа в паспорте и панк-рокер: почему звезда «Интернов» Александр Ильин изменился до неузнаваемости

Трижды отец без штампа в паспорте и панк-рокер: почему звезда «Интернов» Александр Ильин изменился до неузнаваемости

Актер Александр Ильин, прославившийся на всю страну ролью Семена Лобанова, в марте 2026 года стал отцом в третий раз — его избранница Юлия Мартынова родила дочь.

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