Краснодар! Обманутые дольщики более 10 лет ждут свое жилье: всем фигурантам вынесен приговор

На встрече также присутствовали заместитель руководителя управления Дремлюга, сотрудники следственного управления, заместитель губернатора Власов, глава города Наумов, а также руководители различных департаментов и подразделений краевой и городской администрации.
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