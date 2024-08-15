Кабинет министров выделит дополнительно 2,5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования IT-проектов

Правительство России продолжает активно поддерживать развитие цифрового пространства страны, выделяя дополнительные средства для финансирования программы льготного кредитования проектов цифровой трансформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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