В Чите открылся XI Забайкальский международный кинофестиваль

Торжественное открытие XI Забайкальского международного кинофестиваля состоялось 30 мая в Чите. В рамках смотра зрителям покажут более 60 фильмов, включая картины из Франции, Германии, Ирана, Испании, Португалии, Канады, Индии, Нидерландов, Сербии и Чехии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии