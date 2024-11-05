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Троц о включении Пойла в Зал славы: «Титул «Строитель» отражает его суть. Дэвид проделал колоссальную работу в «Вашингтоне» и «Нэшвилле»

В июне канадский специалист был включен в Зал славы в категории «строители».  «Пойл в общей сложности отработал в НХЛ 41 год в роли генменеджера – с 1982 по 1997 занимал эту должность в «Вашингтоне», с 1997 по 2023 – в «Предаторс» (клуб дебютировал в лиге в 1998 году, но генменеджер был назначен раньше).

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