💡В Красногвардейском районе два дня подряд будут отключать свет Глава местной администрации Василий Грабован сообщил, что 6 октября до 18:00 электричества не будет в Восходе, Плодородном, Чапаево, Заре, Нахимово, Климово, Мускатном и Невском.
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