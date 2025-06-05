Медведев прокомментировал встречу Трампа и Мерца

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев 5 июня заявил, что американский президент Дональд Трамп намекнул на нацистские наклонности канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов про высадку в Нормандии.
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