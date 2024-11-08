Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Baidu представит умные очки с искусственным интеллектом

Baidu представит умные очки с искусственным интеллектом

Китайская компания Baidu Inc. планирует представить пару очков со встроенным помощником на основе искусственного интеллекта, создав китайского конкурента Ray-Bans от Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена), передает Bloomberg.

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