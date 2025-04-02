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Царьград

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"Им с Мальдив виднее": призвавшая отказаться от Египта чиновница нарвалась на шутки про мазут

"Им с Мальдив виднее": призвавшая отказаться от Египта чиновница нарвалась на шутки про мазут

Очередной скандал разгорелся в Госдуме, после того, как одна народная избранница посоветовала отказаться от отдыха в Египте и поездок за рубеж.

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