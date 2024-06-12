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Температура воздуха в Башкирии достигнет +30 градусов

Температура воздуха в Башкирии достигнет +30 градусов

Сегодня, 12 июня, синоптики предупреждают о продолжительной жаркой погоде в Башкирии. В течение следующего рабочего дня температура воздуха по всей республике составит +33 градуса по Цельсию, в Уфе – +32 градуса.

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