Свыше 40 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде в конце недели

Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Нижнем Новгороде до конца недели. Как сообщили в мэрии, город готовится к затяжным ливням, которые принесет высотный циклон, пришедший в центральную часть России.
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