Популярные огородные приметы, в которые верят даже дачники с опытом Алёна ЮрьеваСадоводы и огородники, независимо от уровня их опыта, часто следуют не только научным рекомендациям, но и народным приметам.
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