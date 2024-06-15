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Популярные огородные приметы, в которые верят даже дачники с опытом

Популярные огородные приметы, в которые верят даже дачники с опытом

Популярные огородные приметы, в которые верят даже дачники с опытом Алёна ЮрьеваСадоводы и огородники, независимо от уровня их опыта, часто следуют не только научным рекомендациям, но и народным приметам.

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