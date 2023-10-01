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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Интер Майами» о слухах про то, что Месси не сыграет до конца сезона: «Ему лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или автор заметки»

Тренер «Интер Майами» о слухах про то, что Месси не сыграет до конца сезона: «Ему лучше. Время покажет, кто говорит правду: я или автор заметки»

Из-за повреждения нападающий пропустил три матча подряд. В прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

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