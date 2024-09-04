"Весь Улан-Удэ": в Окинский район Бурятии пришли первые заморозки

В Окинский район Бурятии пришли первые заморозки. Об этом сообщает Telegram-канал "Весь Улан-Удэ". На кадрах с места событий видно, что деревья и растения в регионе покрылись инеем из-за резкого перепада температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии