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Новую отечественную машину для укладки дорожного покрытия протестировали в Подмосковье

Новую отечественную машину для укладки дорожного покрытия протестировали в Подмосковье

Испытания новой уникальной российской машины для укладки дорожного покрытия успешно провели в Подмосковье — в течение месяца автогудронатор работал в компании «Трансстроймеханизация».

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