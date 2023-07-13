Новую отечественную машину для укладки дорожного покрытия протестировали в Подмосковье

Испытания новой уникальной российской машины для укладки дорожного покрытия успешно провели в Подмосковье — в течение месяца автогудронатор работал в компании «Трансстроймеханизация».
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