Навальнисты фактически сворачивают проект «Умное голосование»

«Мы решили, что мы не будем отказываться от „Умного голосования“, проведем его только в Москве, поддерживать будем только антивоенных кандидатов или не провоенных кандидатов, и будем смотреть на результат только на офлайновых участках», — заявил Л.
«Мы решили, что мы не будем отказываться от „Умного голосования“, проведем его только в Москве, поддерживать будем только антивоенных кандидатов или не провоенных кандидатов, и будем смотреть на результат только на офлайновых участках», — заявил Л.
Свежие комментарии