Депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев и его Волонтерский центр вместе со свердловскими добровольцами отремонтировали учебные мастерские Гранитненской школы, а также передали помощь военнослужащим и местным активистам.