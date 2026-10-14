Депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев и его Волонтерский центр вместе со свердловскими добровольцами отремонтировали учебные мастерские Гранитненской школы, а также передали помощь военнослужащим и местным активистам.
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