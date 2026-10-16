Телеканал "78" Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев жестко раскритиковал Ирину Роднину и других спортсменов в Госдуме.
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Если такие как затулин возглавляет некий комитет по мигрантам, здесь то чему удивляться
В ГД и СФ вообще не должно быть людей с двойным гражданством! Такой Закон должен быть принят Президентом первым.
ну а что мы хотим?? какая партия, такие и депутаты. Антинародная, русофобская партия собравшая воров, предателей олигархов. Одно словво - ПЕДРа. С другой стороны удобно, расстреливать по партийным спискам, не ошибёшься, сейчас путин всю эту падаль крышует, ну времечко идёт.
за "кнопочниками" мы "леса не видим", - за всеми беЗдельными депутатами и, собственно, депутатским корпусом, сути вещей. что хотим? - хотим разумных законов внутри национальной идеи "устойчивого развития" с сохранением фундаментальных ценностей, хранящихся в "глубинном народе". хорошо! зачем тогда нам вот это вот даже не "среднее по больнице", если любой школьник, добросовестно посещающий школу и внимательно слушающий учителей, точно понимает, что люди разные. более того, - часть вообще ангажированная. или кто-то думает, что кошелёк кукловодов Сорос в Россию денег не шлёт?.. нам бы не снизу идти, а от самой идеи, воспринятой лучшими с "холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками". вот оттуда и назначения на службу России... а про этих "кнопочников" И.Крылов - "вы, друзья, как не садитесь...". или есть мысли типа ВВП не понимает, что ЕдРо обделалось? все и всё правильно понимают. но не время...
Человеки с Альцгеймером Деменцией и выбитыми мозгами очень нужны нашим упырям во власти. Стадо делает что скажут. А вот сама Госдура нужна России как зайцу триппер.
Голосование по парт спискам это обман избирателей. Надо гллосовать за конкретного человека, а к какой партии он относится все равно. Партия ни за что не отвечает, а с конкретного человека можно спросить. По парт спискам всякая дрянь лезет в депутаты к кормушке.
Обидно за людей, которые приносили славу СССР. Может, когда-нибудь им станет стыдно! (хотя я в этом сомневаюсь). Коммунистка России.
Кем она вообще себя возомнила, учить народ, как ему жить? Если народ, который её избрал, дал ей право говорить от своего имени, недоволен, считает неправильными некоторые реформы и законы, о пенсиях, например, она должна закрыть свой рот и слушать народ и стараться, чтобы народ был доволен. Угождать народу. Она ведь слуга народа. И что значит "пошла в политику"? По грибы что-ли пошла? Какие из них политики? Надо честно признать, ей и многим другим просто дали возможность до старости сохранять привычный уровень жизни. И не народ им это дал. Голосование списками это полный бред. Вписать можно кого угодно. Брата, свата, сноху и невестку. Это нормально? Почему все молчат? Голосования списками быть не должно. Только поименно. Заслужил - станешь депутатом.
Она в Дубне ( наукоград ) обещала ,в течении 10 ти лет , построить крытый ледовый дворец, до сих пор нет ничего, как можно верить этой профурсетке.
Пономарев - идеалист