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Американский климатолог Кристина Даль о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

Американский климатолог Кристина Даль, вице-президент исследовательского центра Climate Central, в интервью РИА Новости высказала своё мнение о возможных последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана.

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