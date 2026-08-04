Американский климатолог Кристина Даль о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

Американский климатолог Кристина Даль, вице-президент исследовательского центра Climate Central, в интервью РИА Новости высказала своё мнение о возможных последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана.
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