Отечность, выпадение волос и прыщи на лице: виноват один гормон и 2 момента в питании

Знакома ли вам ситуация: за пару дней до месячных у нас появляются высыпания на лице, меняется по 100 раз за день настроение, выпадают волосы на голове? Надоела ли вам летом по утрам отечность век или лица в целом? Если вы ответите «Да!» хотя бы на один из двух вопросов — советую внимательно читать всё, что я вам сейчас расскажу.