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"У меня ни одна конечность не сломана": На Урале девушка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон

"У меня ни одна конечность не сломана": На Урале девушка выжила после падения с 18-го этажа во время мытья окон

В Екатеринбурге 19-летняя студентка выпала из окна восемнадцатого этажа и выжила, отделавшись незначительными для такого падения травмами.

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