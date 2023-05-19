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Глава МИД Венгрии Сийярто: Антироссийские санкции больше навредили Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: Антироссийские санкции больше навредили Европе

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением о том, что санкции Запада, введенные в отношении России, вынуждают европейские государства платить более высокую цену, чем сама Москва.

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