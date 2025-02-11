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Эксперт рассказал о судьбах российских звезд-релокантов

Эксперт рассказал о судьбах российских звезд-релокантов

Некоторые артисты возвращаются в РФ. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в интервью NEWS.ru заявил, что некоторые российские звезды, которые релоцировались после начала боевых действий на Украине, начинают возвращаться домой.

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