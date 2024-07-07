В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее.
Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность
Комментарии
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Сергей Андросов
Что бы точка У точно попала в цель надо к местности привязать её полётное задание, поэтому без ждунов здесь не обойтись. Я в Луганске видел таких координаторов, которых отлавливали.
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1 д.
ЛЯ
Леонид Якобсон
У этих израильтян 2 гражданства. Израиля и Украины. Таких в Израиле десятки тысяч. Ничего удивительного, если израильтянин поехал защищать страну, в которой родился и жил.
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1 д.
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