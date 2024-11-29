Глава ведомства поручил представить доклад по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Хабаровском крае

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти (ст.
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