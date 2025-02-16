На этой неделе определить самое главное событие было проще простого – это, безусловно, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.
Итоги недели, а мы глядели. 16 февраля 2025
Комментарии
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Ирина Быкова
Поздно спасать США. Нет самого главного и необходимого: адекватной массы американцев, народа. Есть сумасшедшие трансгендеры, наркоманы, бездельники, криминальные мигранты, тотальная коррупция во всех сферах властных и силовых структур, и простые граждане оболваненные выжившими из ума демократами мечтающими о ядерном Апокалипсисе.
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18 час.
Н
Нина
Понадеемся на лучшее. Господи, спаси Россию и людей в ней живущих!!!
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16 час.
ИА
Ирина Александровна
верно
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13 час.
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