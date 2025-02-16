Итоги недели, а мы глядели. 16 февраля 2025

Ирина Быкова

Поздно спасать США. Нет самого главного и необходимого: адекватной массы американцев, народа. Есть сумасшедшие трансгендеры, наркоманы, бездельники, криминальные мигранты, тотальная коррупция во всех сферах властных и силовых структур, и простые граждане оболваненные выжившими из ума демократами мечтающими о ядерном Апокалипсисе.