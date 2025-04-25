Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева откроется в Суздале в конце июня

С 29 июня по 5 июля Суздаль станет столицей классической музыки. Летний фестиваль Дениса Мацуева соберет на площадках под открытым небом лучшие оркестры страны, мировых звезд академической сцены и молодых исполнителей, чьи имена уже звучат на крупнейших конкурсах.