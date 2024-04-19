РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Все  СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО КРАДУТ ПИ......РАСТИЧЕСКИЕ НАЦИСТСКИЕ УБЛЮДКИ  во главе с  КЛОУНОМ ...!!! ПАЛЕЦ  о  ПАЛЕЦ П...Харьковские гиган...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха  ШЕСТЕРКИ Брюссельские ,  а  ЧЕГО СВОЕМУ ХОЗЯИНУ НЕ СКАЖИТЕ  что  ЗАКОН ПЛОХОЙ    так как Грузины его  СПИСА...Брюссель крайне н...
  • Владимир Карпов
    А почему наши до сих пор не объявят мировой "осью зла" сша, англию, германию, францию и иже с ними ???Спикер Конгресса ...

Харьковские гиганты тяжелой промышленности решено перевозить на Западную Украину

Харьковские гиганты тяжелой промышленности решено перевозить на Западную Украину

Наблюдательный совет акционерного общества «Украинские энергетические машины» принял решение перевезти на Западную Украину харьковские предприятия тяжелой промышленности «Турбоатом» и «Электротяжмаш», – передают в пятницу, 19 апреля, украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Все  СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО КРАДУТ ПИ......РАСТИЧЕСКИЕ НАЦИСТСКИЕ УБЛЮДКИ  во главе с  КЛОУНОМ ...!!! ПАЛЕЦ  о  ПАЛЕЦ ПОДОНКИ НЕ УДАРИЛИ  что бы  ХОТЬ ЧТО , ПОСТРОИТЬ  за 30-лет , на  СССР ГОНЯТ  и с  НЕГО  же  ВЫРОДКИ ЖИВУТ ....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх