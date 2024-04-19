Харьковские гиганты тяжелой промышленности решено перевозить на Западную Украину

Гарий Щерба

Все СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО КРАДУТ ПИ......РАСТИЧЕСКИЕ НАЦИСТСКИЕ УБЛЮДКИ во главе с КЛОУНОМ ...!!! ПАЛЕЦ о ПАЛЕЦ ПОДОНКИ НЕ УДАРИЛИ что бы ХОТЬ ЧТО , ПОСТРОИТЬ за 30-лет , на СССР ГОНЯТ и с НЕГО же ВЫРОДКИ ЖИВУТ ....