Харьковские гиганты тяжелой промышленности решено перевозить на Западную Украину

Наблюдательный совет акционерного общества «Украинские энергетические машины» принял решение перевезти на Западную Украину харьковские предприятия тяжелой промышленности «Турбоатом» и «Электротяжмаш», – передают в пятницу, 19 апреля, украинские СМИ.
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