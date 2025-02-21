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«Предстаем перед страной не в лучшем свете»: в Берёзовском изменят правила выборов мэра

«Предстаем перед страной не в лучшем свете»: в Берёзовском изменят правила выборов мэра

Депутаты городской думы Берёзовского изменят правила конкурса по отбору кандидатов на пост главы, чтобы не допустить повторения ситуации, когда по итогам конкурса управлять муниципалитетом оказалось де-юре некому.

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