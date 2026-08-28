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Беренче сыйныфка керүче балада нинди прививкалар булырга тиеш?

Беренче сыйныфка баручы балада берничә прививка булырга тиеш. Бу хакта «Татар-информ»да матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш эпидемиологы Дмитрий Лопушов сөйләде.

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