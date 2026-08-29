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Бакчачы бәрәңгене берьюлы җыеп бетермәскә киңәш итте

Бакчачы бәрәңгене берьюлы җыеп бетермәскә киңәш итте

Зур булмаган дача кишәрлекләре хуҗаларына, ботаклары әле яшел булса, бәрәңгене тулысынча җыярга кирәкми.

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