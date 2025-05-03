Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны России показали удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало удары РСЗО «Град» ВДВ по позициям украинских оккупантов в лесополосе. «Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожаютвыявленные цели», — отмечают в ведомстве.

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