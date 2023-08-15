Mash: в Большом театре Москвы проводится проверка сообщения о минировании

Пока подтверждения от официальных органов нет.Телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщает об угрозе теракта в Большом театре.
