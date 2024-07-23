🔞 Стала известна величина штрафа для нудистов Не будем долго томить — от 500₽ до 1000₽, в отдельных случаях это арест до 15 суток.
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🔞 Стала известна величина штрафа для нудистов Не будем долго томить — от 500₽ до 1000₽, в отдельных случаях это арест до 15 суток.