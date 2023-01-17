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17 января в Архангельске тысячи горожан остались без коммунальных удобств

17 января в Архангельске тысячи горожан остались без коммунальных удобств

О плановых коммунальных ремонтах на городских сетях сообщила пресс-служба администрации города.С 9:00 до 20:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Авиационная, 1,2,3,4,5,6,7,8,11, 11/1,12,23,24,36,68; Аэропорт Архангельск, 1,2,4,7,9.

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