Генсек РФС Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию по возвращению России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) занимает нейтральную позицию по возвращению национальных команд России на турниры под своей эгидой.
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