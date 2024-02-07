Генсек РФС Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию по возвращению России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) занимает нейтральную позицию по возвращению национальных команд России на турниры под своей эгидой.