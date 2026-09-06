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Тактильная книга Пушкинского музея «Исполиновы горы» получила премию конкурса СНГ

Тактильная книга Пушкинского музея «Исполиновы горы» получила премию конкурса СНГ

4 сентября тактильная книга для всей семьи «Исполиновы горы», выпущенная Пушкинским музеем, получила премию XXIII Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги».

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