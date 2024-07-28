29 июня 2024 года на острове Краснофлотском состоялась 69-я Архангельская областная выставка охотничьих собак, организатором которой выступила региональная общественная организация охотников и рыболовов «Поморье».
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