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Татар-информ

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В Татарстане 26 сентября пройдут «Кросс Татарстана – 2026» и «Кросс нации»

В Татарстане 26 сентября пройдут «Кросс Татарстана – 2026» и «Кросс нации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ В Татарстане 26 сентября состоятся республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана – 2026» и Всероссийский день бега «Кросс нации».

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