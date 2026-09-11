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Газета.ру

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Набиуллина: россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях за 10 дней

Набиуллина: россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях за 10 дней

За 10 дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция велась в группе регулятора в социальной сети «ВКонтакте».

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